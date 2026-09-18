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Путин поблагодарил "Газпром" за работу по социальной газификации

Путин поблагодарил "Газпром" за работу по социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин поблагодарил "Газпром" за работу по социальной газификации

Президент России Владимир Путин поблагодарил "Газпром" за работу по социальной газификации в РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:24+0300

2026-09-18T17:24+0300

2026-09-18T17:30+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил "Газпром" за работу по социальной газификации в РФ. В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. "Мы запустили программу социальной газификации. Хочу поблагодарить руководство "Газпрома" - без привлечения средств граждан, начал подводить газовую инфраструктуру к границам земельных участков", - сказал российский лидер.

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газ, россия, владимир путин, газпром