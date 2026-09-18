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Путин поблагодарил парламентские партии за работу по социальной газификации

Путин поблагодарил парламентские партии за работу по социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин поблагодарил парламентские партии за работу по социальной газификации

Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей парламентских партий за активное участие в организации работы по социальной газификации. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:39+0300

2026-09-18T17:39+0300

2026-09-18T17:39+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей парламентских партий за активное участие в организации работы по социальной газификации. Глава государства в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в российских регионах. "Кстати говоря, обращаю внимание на то, что и представители других партий, представленных в предыдущем составе Государственной Думы, также активно включались в работу, работу на местах, поддерживали эту работу (по организации социальной газификации - ред.). Хочу поблагодарить их всех за это сотрудничество", - сказал Путин в ходе мероприятия. По его словам, представители партий также предлагали свои идеи о том, как лучше организовать работу по социальной газификации.

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россия, общество , владимир путин