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Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации
Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации
Субсидиями на покупку газового оборудования и подведение газа к домам в России могут воспользоваться 13 льготных категорий граждан, в том числе многодетные... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:42+0300
2026-09-18T17:42+0300
2026-09-18T17:42+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Субсидиями на покупку газового оборудования и подведение газа к домам в России могут воспользоваться 13 льготных категорий граждан, в том числе многодетные родители, участники СВО, инвалиды и семьи с низкими доходами, рассказал президент РФ Владимир Путин.
В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ.
"Для 13 льготных категорий граждан введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. В том числе такой поддержкой могут воспользоваться многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, люди с низкими небольшими доходами, а также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей инвалидов", - сказал российский лидер.
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россия, владимир путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Субсидиями на покупку газового оборудования и подведение газа к домам в России могут воспользоваться 13 льготных категорий граждан, в том числе многодетные родители, участники СВО, инвалиды и семьи с низкими доходами, рассказал президент РФ Владимир Путин.
В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ.
"Для 13 льготных категорий граждан введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. В том числе такой поддержкой могут воспользоваться многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, люди с низкими небольшими доходами, а также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей инвалидов", - сказал российский лидер.