https://1prime.ru/20260918/putin-873439618.html

Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации

Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о льготах в рамках социальной газификации

Субсидиями на покупку газового оборудования и подведение газа к домам в России могут воспользоваться 13 льготных категорий граждан, в том числе многодетные... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T17:42+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Субсидиями на покупку газового оборудования и подведение газа к домам в России могут воспользоваться 13 льготных категорий граждан, в том числе многодетные родители, участники СВО, инвалиды и семьи с низкими доходами, рассказал президент РФ Владимир Путин. В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. "Для 13 льготных категорий граждан введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. В том числе такой поддержкой могут воспользоваться многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, люди с низкими небольшими доходами, а также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей инвалидов", - сказал российский лидер.

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россия, владимир путин