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Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной
Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:45+0300
2026-09-18T17:45+0300
2026-09-18T17:59+0300
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме. "Вам всего самого доброго, Алексей Александрович. Это долгожданный момент для "Восточного". Очень хорошо, что это произошло", - сказал Путин. Он напомнил, что газификация "Восточного" была отдельным поручением для "Газпрома", и поблагодарил главу компании Алексея Миллера.
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россия, владимир путин, алексей миллер, газпром
РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной
Путин назвал долгожданным моментом газификацию котельных космодрома "Восточный"
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный".
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме.
"Вам всего самого доброго, Алексей Александрович. Это долгожданный момент для "Восточного". Очень хорошо, что это произошло", - сказал Путин.
Он напомнил, что газификация "Восточного" была отдельным поручением для "Газпрома", и поблагодарил главу компании Алексея Миллера.