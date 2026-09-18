Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/putin-873439862.html
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной
Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:45+0300
2026-09-18T17:59+0300
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873439862.jpg?1789743560
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме. "Вам всего самого доброго, Алексей Александрович. Это долгожданный момент для "Восточного". Очень хорошо, что это произошло", - сказал Путин. Он напомнил, что газификация "Восточного" была отдельным поручением для "Газпрома", и поблагодарил главу компании Алексея Миллера.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, алексей миллер, газпром
РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром
17:45 18.09.2026 (обновлено: 17:59 18.09.2026)
 
Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной

Путин назвал долгожданным моментом газификацию котельных космодрома "Восточный"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный".
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме.
"Вам всего самого доброго, Алексей Александрович. Это долгожданный момент для "Восточного". Очень хорошо, что это произошло", - сказал Путин.
Он напомнил, что газификация "Восточного" была отдельным поручением для "Газпрома", и поблагодарил главу компании Алексея Миллера.
 
РОССИЯВладимир ПутинАлексей МиллерГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала