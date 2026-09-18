https://1prime.ru/20260918/putin-873439862.html

Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной

Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал газификацию котельных космодрома "Восточный" долгожданной

Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:45+0300

2026-09-18T17:45+0300

2026-09-18T17:59+0300

россия

владимир путин

алексей миллер

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873439862.jpg?1789743560

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал долгожданным моментом подключение к газоснабжению котельных космодрома "Восточный". В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Алексей Рыженков доложил Путину о введении в строй пяти новых котельных на космодроме. "Вам всего самого доброго, Алексей Александрович. Это долгожданный момент для "Восточного". Очень хорошо, что это произошло", - сказал Путин. Он напомнил, что газификация "Восточного" была отдельным поручением для "Газпрома", и поблагодарил главу компании Алексея Миллера.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, алексей миллер, газпром