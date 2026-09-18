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Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования

Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести мониторинг доступности газового оборудования для граждан РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:04+0300

2026-09-18T18:04+0300

2026-09-18T18:05+0300

газ

россия

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газпром

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству провести мониторинг доступности газового оборудования для граждан РФ. Глава государства отметил, что услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидиями. При этом периодически стоимость таких работ увеличивается за счет навязываемых позиций. "Я прошу Федеральную антимонопольную службу совместно с "Газпромом" и регионами взять этот вопрос на строгий контроль. А правительство прошу наладить оперативный анализ и мониторинг на местах специалистов "Газпрома" и других компаний в сфере газоснабжения", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию объектов социальной газификации в различных регионах страны.

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газ, россия, владимир путин, газпром