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Путин предложил ульяновцу сделать подарок на сэкономленные на ЖКХ деньги
Путин предложил ульяновцу сделать подарок на сэкономленные на ЖКХ деньги - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин предложил ульяновцу сделать подарок на сэкономленные на ЖКХ деньги
Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок жене на те деньги, которая его семья смогла сэкономить в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:25+0300
2026-09-18T18:25+0300
2026-09-18T18:29+0300
газ
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок жене на те деньги, которая его семья смогла сэкономить в рамках социальной газификации.Фомин отметил, что они с супругой за три года использования природного газа уже ощутили экономию в пределах более 170 тысяч рублей. Также он от лица всех жителей Ульяновской области поблагодарил Путина за проведение бесплатной газификации области. В свою очередь, глава государства выразил Фомину благодарность за вклад в решение вопросов газификации, а также передал наилучшие пожелания супруге жителя Ульяновской области."На сэкономленные деньги - вы сказали, что с газификацией все меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ - на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене - ред.). Я готов присоединиться к этому тоже", - сказал глава государства в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.Путин также поздравил супругов из Ульяновской области с золотой свадьбой (50 лет) и пожелал семье всего самого хорошего.
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газ, россия, владимир путин
Газ, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину сделать подарок жене на те деньги, которая его семья смогла сэкономить в рамках социальной газификации.
Фомин отметил, что они с супругой за три года использования природного газа уже ощутили экономию в пределах более 170 тысяч рублей. Также он от лица всех жителей Ульяновской области поблагодарил Путина за проведение бесплатной газификации области. В свою очередь, глава государства выразил Фомину благодарность за вклад в решение вопросов газификации, а также передал наилучшие пожелания супруге жителя Ульяновской области.
"На сэкономленные деньги - вы сказали, что с газификацией все меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ - на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене - ред.). Я готов присоединиться к этому тоже", - сказал глава государства в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
Путин также поздравил супругов из Ульяновской области с золотой свадьбой (50 лет) и пожелал семье всего самого хорошего.