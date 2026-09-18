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Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября, провел заседание военно-промышленной комиссии. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:47+0300

2026-09-18T21:47+0300

2026-09-18T21:47+0300

россия

промышленность

пермский край

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября, провел заседание военно-промышленной комиссии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщая о графике главы государства на пятницу, отмечал, что выступление Путина будет открытым для СМИ, а остальная часть заседания пройдет в закрытом режиме. Путин регулярно собирает заседания военно-промышленной комиссии. В прошлом году оно прошло во время рабочей поездки президента в Пермский край. Тогда глава государства отмечал, что за последние годы Россия кратно увеличила выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимых для решения задач спецоперации, а их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения.

пермский край

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россия, промышленность, пермский край, владимир путин, дмитрий песков