https://1prime.ru/20260918/putin-873455979.html
У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин
У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ
У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин
Никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:56+0300
2026-09-18T21:56+0300
2026-09-18T22:02+0300
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общество
европа
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании Военно-промышленной комиссии Путин указал, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на Украину, используют любые тезисы, в частности о якобы угрозе со стороны России."Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких", - сказал российский лидер.
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россия, общество , европа, владимир путин
РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, Владимир Путин
У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин
Путин: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Военно-промышленной комиссии Путин указал, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на Украину, используют любые тезисы, в частности о якобы угрозе со стороны России.
"Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких", - сказал российский лидер.