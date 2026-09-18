https://1prime.ru/20260918/putin-873455979.html

У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин

У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ

У России нет агрессивных намерений в отношении Европы, заявил Путин

Никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:56+0300

2026-09-18T21:56+0300

2026-09-18T22:02+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании Военно-промышленной комиссии Путин указал, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на Украину, используют любые тезисы, в частности о якобы угрозе со стороны России."Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких", - сказал российский лидер.

европа

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россия, общество , европа, владимир путин