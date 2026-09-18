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Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин
Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ
Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин
Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война, чтобы оставаться у власти, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:56+0300
2026-09-18T21:56+0300
2026-09-18T21:56+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война, чтобы оставаться у власти, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что режим на Украине не может защищать демократию, потому что выродился в диктатуру. "Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована "кучкой казнокрадов", коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе - и из Европы", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.
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россия, общество , украина, владимир путин
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Путин
Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин
Путин: власть в Киеве узурпировали "казнокрады", которым для ее сохранения нужна война
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война, чтобы оставаться у власти, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что режим на Украине не может защищать демократию, потому что выродился в диктатуру.
"Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована "кучкой казнокрадов", коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе - и из Европы", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.