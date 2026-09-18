https://1prime.ru/20260918/putin-873456049.html

Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин

Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ

Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", заявил Путин

Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война, чтобы оставаться у власти, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:56+0300

2026-09-18T21:56+0300

2026-09-18T21:56+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война, чтобы оставаться у власти, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что режим на Украине не может защищать демократию, потому что выродился в диктатуру. "Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована "кучкой казнокрадов", коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе - и из Европы", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

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россия, общество , украина, владимир путин