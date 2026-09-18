https://1prime.ru/20260918/putin-873456130.html
Путин призвал Запад жить дружно
Путин призвал Запад жить дружно - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал Запад жить дружно
Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, отметив, что в противном случае Москве придется отвечать. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:57+0300
2026-09-18T21:57+0300
2026-09-18T21:57+0300
россия
запад
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, отметив, что в противном случае Москве придется отвечать. "Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет", - сказал российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Путин отметил, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству.
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россия, запад, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
Путин призвал Запад жить дружно
Путин призвал Запад жить дружно, отметив, что в противном случае России придется отвечать
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, отметив, что в противном случае Москве придется отвечать.
"Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет", - сказал российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
Путин отметил, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству.