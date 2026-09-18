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Путин призвал Запад жить дружно

Путин призвал Запад жить дружно - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал Запад жить дружно

Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, отметив, что в противном случае Москве придется отвечать. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:57+0300

2026-09-18T21:57+0300

2026-09-18T21:57+0300

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, отметив, что в противном случае Москве придется отвечать. "Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет", - сказал российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Путин отметил, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству.

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россия, запад, владимир путин