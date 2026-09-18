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Работники британской винокурни Diageo объявили забастовку - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Работники британской винокурни Diageo объявили забастовку
Работники британской винокурни Diageo объявили забастовку - 18.09.2026, ПРАЙМ
Работники британской винокурни Diageo объявили забастовку
Работники британской винокурни одного из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:24+0300
2026-09-18T13:25+0300
бизнес
мировая экономика
шотландия
европа
diageo
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ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Работники британской винокурни одного из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) объявили забастовку из-за планов руководства сократить сотрудников, сообщает британской профсоюз Unite. "Более 100 членов профсоюза Unite проведут забастовку на винокурне Diageo в Кембриджшире… Трудовой спор произошел из-за планов Diageo сократить сотни рабочих мест на предприятиях в Шотландии, а также десятки рабочих мест в Кембриджшире", - говорится в заявлении профсоюза. Первая забастовка состоится 28 сентября и коснется всех работников. После этого отдельные группы работников будут периодически бастовать до 15 октября. К стачке присоединятся технологи, операторы дистилляторов и прочего оборудования, специалисты по контролю качества, химики и инженеры. "Unite неоднократно предупреждал Diageo, что нет никаких оснований для сокращения сотен рабочих мест в компании, которая получает сотни миллионов прибыли", - заявила генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм. Винокурня в Кембриджшире является крупнейшим в Европе заводом по производству зерновых дистиллятов. На предприятии работает около 200 человек.
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бизнес, мировая экономика, шотландия, европа, diageo
Бизнес, Мировая экономика, ШОТЛАНДИЯ, ЕВРОПА, Diageo
13:24 18.09.2026 (обновлено: 13:25 18.09.2026)
 
Работники британской винокурни Diageo объявили забастовку

Работники винокурни Diageo объявили забастовку из-за планов сократить сотрудников

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ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Работники британской винокурни одного из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие) объявили забастовку из-за планов руководства сократить сотрудников, сообщает британской профсоюз Unite.
"Более 100 членов профсоюза Unite проведут забастовку на винокурне Diageo в Кембриджшире… Трудовой спор произошел из-за планов Diageo сократить сотни рабочих мест на предприятиях в Шотландии, а также десятки рабочих мест в Кембриджшире", - говорится в заявлении профсоюза.
Первая забастовка состоится 28 сентября и коснется всех работников. После этого отдельные группы работников будут периодически бастовать до 15 октября. К стачке присоединятся технологи, операторы дистилляторов и прочего оборудования, специалисты по контролю качества, химики и инженеры.
"Unite неоднократно предупреждал Diageo, что нет никаких оснований для сокращения сотен рабочих мест в компании, которая получает сотни миллионов прибыли", - заявила генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм.
Винокурня в Кембриджшире является крупнейшим в Европе заводом по производству зерновых дистиллятов. На предприятии работает около 200 человек.
 
БизнесМировая экономикаШОТЛАНДИЯЕВРОПАDiageo
 
 
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