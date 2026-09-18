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Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками
Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками - 18.09.2026, ПРАЙМ
Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками
Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из результатов исследования сервисов hh.ru... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:13+0300
2026-09-18T15:20+0300
бизнес
работа
командировка
зарплата
вакансии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873430367.jpg?1789734000
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Smartway, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в вакансиях, не предполагающих командировок, - 85,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что во втором квартале 2026 года 16% новых резюме, или 1,1 миллиона, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9%, или 642 тысячи резюме, готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале 2026 года, был готов к командировкам в том или ином формате. Исследование hh.ru и Smartway проходило во втором квартале 2026 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, работа, командировка, зарплата, вакансии
Бизнес, работа, командировка, зарплата, вакансии
15:13 18.09.2026 (обновлено: 15:20 18.09.2026)
 
Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками

Исследование hh.ru: работодатели готовы платить на 43% больше за работу с командировками

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Smartway, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в вакансиях, не предполагающих командировок, - 85,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во втором квартале 2026 года 16% новых резюме, или 1,1 миллиона, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9%, или 642 тысячи резюме, готовы к редким рабочим поездкам.
Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале 2026 года, был готов к командировкам в том или ином формате.
Исследование hh.ru и Smartway проходило во втором квартале 2026 года.
 
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