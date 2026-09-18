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Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками

Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками - 18.09.2026, ПРАЙМ

Работодатели платят на 43% больше за работу с командировками

Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из результатов исследования сервисов hh.ru... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:13+0300

2026-09-18T15:13+0300

2026-09-18T15:20+0300

бизнес

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командировка

зарплата

вакансии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из результатов исследования сервисов hh.ru и Smartway, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в вакансиях, не предполагающих командировок, - 85,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что во втором квартале 2026 года 16% новых резюме, или 1,1 миллиона, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9%, или 642 тысячи резюме, готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале 2026 года, был готов к командировкам в том или ином формате. Исследование hh.ru и Smartway проходило во втором квартале 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, работа, командировка, зарплата, вакансии