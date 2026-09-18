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Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией - 18.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией
Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:18+0300
2026-09-18T17:18+0300
2026-09-18T17:26+0300
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белоруссия
максим решетников
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Важно, что почти все расчеты идут в национальных валютах - больше 99%", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд. "Динамика остается положительной и в этом году, при этом за 6 месяцев у нас уже плюс 12%. Россия нарастила поставки промышленного оборудования, химической продукции, продовольствия, Белоруссия, в свою очередь, - поставки сельхозпродукции, продукции легпрома, бытовой химии, косметики", - добавил он.
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россия, финансы, белоруссия, максим решетников, минэкономики
РОССИЯ, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Максим Решетников, Минэкономики
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией
Решетников: более 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в нацвалютах
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Важно, что почти все расчеты идут в национальных валютах - больше 99%", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.
Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд.
"Динамика остается положительной и в этом году, при этом за 6 месяцев у нас уже плюс 12%. Россия нарастила поставки промышленного оборудования, химической продукции, продовольствия, Белоруссия, в свою очередь, - поставки сельхозпродукции, продукции легпрома, бытовой химии, косметики", - добавил он.