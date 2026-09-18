Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/raschety-873437917.html
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией - 18.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией
Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:18+0300
2026-09-18T17:26+0300
россия
финансы
белоруссия
максим решетников
минэкономики
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873437917.jpg?1789741574
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Важно, что почти все расчеты идут в национальных валютах - больше 99%", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд. "Динамика остается положительной и в этом году, при этом за 6 месяцев у нас уже плюс 12%. Россия нарастила поставки промышленного оборудования, химической продукции, продовольствия, Белоруссия, в свою очередь, - поставки сельхозпродукции, продукции легпрома, бытовой химии, косметики", - добавил он.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, белоруссия, максим решетников, минэкономики
РОССИЯ, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Максим Решетников, Минэкономики
17:18 18.09.2026 (обновлено: 17:26 18.09.2026)
 
Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией

Решетников: более 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в нацвалютах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Важно, что почти все расчеты идут в национальных валютах - больше 99%", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.
Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд.
"Динамика остается положительной и в этом году, при этом за 6 месяцев у нас уже плюс 12%. Россия нарастила поставки промышленного оборудования, химической продукции, продовольствия, Белоруссия, в свою очередь, - поставки сельхозпродукции, продукции легпрома, бытовой химии, косметики", - добавил он.
 
РОССИЯФинансыБЕЛОРУССИЯМаксим РешетниковМинэкономики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала