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Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией

Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией - 18.09.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о расчетах в нацвалютах между Россией и Белоруссией

Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:18+0300

2026-09-18T17:18+0300

2026-09-18T17:26+0300

россия

финансы

белоруссия

максим решетников

минэкономики

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свыше 99% расчетов между Россией и Белоруссией осуществляется в национальных валютах, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Важно, что почти все расчеты идут в национальных валютах - больше 99%", - сказал Решетников, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд. "Динамика остается положительной и в этом году, при этом за 6 месяцев у нас уже плюс 12%. Россия нарастила поставки промышленного оборудования, химической продукции, продовольствия, Белоруссия, в свою очередь, - поставки сельхозпродукции, продукции легпрома, бытовой химии, косметики", - добавил он.

белоруссия

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россия, финансы, белоруссия, максим решетников, минэкономики