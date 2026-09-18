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Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин

Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин - 18.09.2026, ПРАЙМ

Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин

Проведенная реконструкция аэропорта Махачкалы позволит существенно нарастить турпоток в республику, так как воздушной гаванью пользуется большая часть туристов, | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:21+0300

2026-09-18T17:21+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Проведенная реконструкция аэропорта Махачкалы позволит существенно нарастить турпоток в республику, так как воздушной гаванью пользуется большая часть туристов, которые посещают Дагестан, сообщил врио главы региона Федор Щукин. "Республика Дагестан является одним из самых быстро и динамично развивающихся туристических направлений в нашей стране. Отрадно, что большинство из двух миллионов туристов, посещающих нашу республику, посещают ее через нашу воздушную гавань, международный аэропорт Уйташ. И та реконструкция, которая уже проведена на сегодняшний день, она позволяет существенно нарастить пассажиропоток, поток наших гостей", - сказал Щукин президенту России Владимиру Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. По словам Щукина, увеличение турпотока предоставит республике дополнительные социально-экономические возможности. Он также поблагодарил президента за внимательное отношение к республике и за новые возможности, которые она получает, и пригласил его в Дагестан. В аэропорту Махачкалы введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 километра. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год.

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бизнес, туризм, россия, махачкала, дагестан, владимир путин