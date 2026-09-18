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Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин
Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин - 18.09.2026, ПРАЙМ
Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин
Проведенная реконструкция аэропорта Махачкалы позволит существенно нарастить турпоток в республику, так как воздушной гаванью пользуется большая часть туристов, | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:21+0300
2026-09-18T17:29+0300
бизнес
туризм
россия
махачкала
дагестан
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Проведенная реконструкция аэропорта Махачкалы позволит существенно нарастить турпоток в республику, так как воздушной гаванью пользуется большая часть туристов, которые посещают Дагестан, сообщил врио главы региона Федор Щукин. "Республика Дагестан является одним из самых быстро и динамично развивающихся туристических направлений в нашей стране. Отрадно, что большинство из двух миллионов туристов, посещающих нашу республику, посещают ее через нашу воздушную гавань, международный аэропорт Уйташ. И та реконструкция, которая уже проведена на сегодняшний день, она позволяет существенно нарастить пассажиропоток, поток наших гостей", - сказал Щукин президенту России Владимиру Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. По словам Щукина, увеличение турпотока предоставит республике дополнительные социально-экономические возможности. Он также поблагодарил президента за внимательное отношение к республике и за новые возможности, которые она получает, и пригласил его в Дагестан. В аэропорту Махачкалы введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 километра. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год.
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бизнес, туризм, россия, махачкала, дагестан, владимир путин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан, Владимир Путин
17:21 18.09.2026 (обновлено: 17:29 18.09.2026)
 
Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток, заявил Щукин

Щукин: реконструкция аэропорта Махачкалы позволит нарастить турпоток в республику

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Проведенная реконструкция аэропорта Махачкалы позволит существенно нарастить турпоток в республику, так как воздушной гаванью пользуется большая часть туристов, которые посещают Дагестан, сообщил врио главы региона Федор Щукин.
"Республика Дагестан является одним из самых быстро и динамично развивающихся туристических направлений в нашей стране. Отрадно, что большинство из двух миллионов туристов, посещающих нашу республику, посещают ее через нашу воздушную гавань, международный аэропорт Уйташ. И та реконструкция, которая уже проведена на сегодняшний день, она позволяет существенно нарастить пассажиропоток, поток наших гостей", - сказал Щукин президенту России Владимиру Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
По словам Щукина, увеличение турпотока предоставит республике дополнительные социально-экономические возможности.
Он также поблагодарил президента за внимательное отношение к республике и за новые возможности, которые она получает, и пригласил его в Дагестан.
В аэропорту Махачкалы введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 километра. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год.
 
БизнесТуризмРОССИЯМахачкалаДагестанВладимир Путин
 
 
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