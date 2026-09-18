https://1prime.ru/20260918/rezervy-873434683.html

Золотые резервы ЦБ в августе сократились до 73 миллионов тройских унций

Золотые резервы ЦБ в августе сократились до 73 миллионов тройских унций - 18.09.2026, ПРАЙМ

Золотые резервы ЦБ в августе сократились до 73 миллионов тройских унций

Золотые резервы Банка России в августе сократились до 73 миллионов тройских унций, что соответствуют уровням января 2020 года, следует из данных регулятора,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:38+0300

2026-09-18T16:38+0300

2026-09-18T16:45+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в августе сократились до 73 миллионов тройских унций, что соответствуют уровням января 2020 года, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Золотой запас сокращается с начала текущего года: если на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций, то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона тройских унций. В августе резервы продолжили сокращаться, снизившись еще на 200 тысяч тройских унций и составив 73 миллиона тройских унций. Это стало минимальным значением с 1 января 2020 года, когда золотые резервы России также составляли 73 миллиона тройских унций. Таким образом, с начала года золотой запас Банка России сократился на 1,8 миллиона тройских унций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии