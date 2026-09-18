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РФ предлагает создать единую систему сертификации рыбной продукции БРИКС
РФ предлагает создать единую систему сертификации рыбной продукции БРИКС - 18.09.2026, ПРАЙМ
РФ предлагает создать единую систему сертификации рыбной продукции БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Для развития торговли рыбной продукцией между государствами БРИКС целесообразно создать единую систему ее сертификации,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:38+0300
2026-09-18T12:38+0300
2026-09-18T12:38+0300
бизнес
россия
росрыболовство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Для развития торговли рыбной продукцией между государствами БРИКС целесообразно создать единую систему ее сертификации, считает заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.
"В качестве долгосрочного решения предлагается рассмотреть создание единой системы сертификации рыбной продукции БРИКС", - сказал он в ходе Международного рыбопромышленного форума.
По словам Яковлева, такая система могла бы стать альтернативой существующих сертификационных механизмов с учетом интересов государств БРИКС, а также особенностей рыболовства и природных условий в этих странах.
При этом речь может идти не о немедленной унификации, а о поэтапном внедрении, добавил Яковлев.
"Первым шагом могла бы стать работа экспертов группы БРИКС с участием профильных государственных органов, научных организаций и отраслевых объединений", - отметил он.
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бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
РФ предлагает создать единую систему сертификации рыбной продукции БРИКС
Росрыболовство предлагает создать единую систему сертификации рыбной продукции БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Для развития торговли рыбной продукцией между государствами БРИКС целесообразно создать единую систему ее сертификации, считает заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.
"В качестве долгосрочного решения предлагается рассмотреть создание единой системы сертификации рыбной продукции БРИКС", - сказал он в ходе Международного рыбопромышленного форума.
По словам Яковлева, такая система могла бы стать альтернативой существующих сертификационных механизмов с учетом интересов государств БРИКС, а также особенностей рыболовства и природных условий в этих странах.
При этом речь может идти не о немедленной унификации, а о поэтапном внедрении, добавил Яковлев.
"Первым шагом могла бы стать работа экспертов группы БРИКС с участием профильных государственных органов, научных организаций и отраслевых объединений", - отметил он.