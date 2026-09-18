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Росавиация взаимодействует с Минобороны для сохранения регулярности полетов

Росавиация взаимодействует с Минобороны для сохранения регулярности полетов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Росавиация взаимодействует с Минобороны для сохранения регулярности полетов

Росавиация на постоянной основе взаимодействует с министерством обороны и другими ведомствами для поддержания регулярности полетов, сообщил министр транспорта... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:25+0300

2026-09-18T16:25+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Росавиация на постоянной основе взаимодействует с министерством обороны и другими ведомствами для поддержания регулярности полетов, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее в сентябре Никитин отмечал, что на все угрозы, которые есть для российской гражданской авиации, находятся решения. "Росавиация на постоянной основе взаимодействует с Минобороны и другими профильными ведомствами по использованию воздушного пространства. Это позволяет обеспечить регулярность полетов", - доложил Никитин президенту России Владимиру Путину на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту". В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.

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бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, росавиация, аэрофлот, минпромторг