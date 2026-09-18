https://1prime.ru/20260918/rossija-873412879.html

В России выросли продажи велосипедов

В России выросли продажи велосипедов - 18.09.2026, ПРАЙМ

В России выросли продажи велосипедов

Продажи велосипедов выросли в России за прошедший сезон на 10%, главным драйвером стали электрические модели, продажи которых подскочили в 1,8 раза, выяснили... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:48+0300

2026-09-18T08:48+0300

2026-09-18T08:48+0300

бизнес

россия

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873412879.jpg?1789710522

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи велосипедов выросли в России за прошедший сезон на 10%, главным драйвером стали электрические модели, продажи которых подскочили в 1,8 раза, выяснили для РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "За прошедший велосезон с 31 марта по 31 августа 2026 года в России продали 1,96 миллиона велосипедов и рам - на 9,8% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом главным драйвером роста стали электровелосипеды: их продажи подскочили на 82%", - говорится в сообщении. Кроме того, выросли продажи детских моделей и велосипедов без двигателя - на 9,7% и 8,3% соответственно. Отмечается, что пиковый спрос в сезоне этого года пришелся на май, а активнее всего по сравнению с прошлым годом выросли продажи в августе - на 23%. Заметно меняются и способы покупки: за сезон дистанционные продажи выросли почти на четверть против 1,9% у офлайн-розницы, а доля онлайна в общих продажах велотоваров приблизилась к 40%. У электровелосипедов разрыв еще нагляднее: дистанционные продажи выросли почти вдвое, а розничные - на 61%. "Это дорогая и технологичная покупка, и людям важно видеть за витриной маркетплейса понятную историю товара - кто произвел, что это за модель, отзывы других покупателей на товар, подтверждение его легальности, а как следствие и безопасности. Именно такую прозрачность и дает маркировка", - пояснил руководитель управления промышленных товаров ЦРПТ Тигран Аветисян.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, црпт