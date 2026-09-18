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Россия продолжает находить партнеров по всему миру, заявила дизайнер - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжает находить партнеров по всему миру, заявила дизайнер
Россия продолжает находить партнеров по всему миру, заявила дизайнер - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает находить партнеров по всему миру, заявила дизайнер
Российские мастера народного творчества после ограничения контактов и поездок в страны Европы продолжают выстраивают новые культурные связи и находить партнеров | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:34+0300
2026-09-18T10:34+0300
бизнес
россия
узбекистан
европа
турция
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МАРГИЛАН (Узбекистан), 18 сен – ПРАЙМ. Российские мастера народного творчества после ограничения контактов и поездок в страны Европы продолжают выстраивают новые культурные связи и находить партнеров по всему миру, рассказала РИА Новости российский дизайнер Маргарита Бортникова. В Маргилане на востоке Узбекистана в четверг открылся VII международный фестиваль традиционного текстиля "Атлас Байрами" ("Праздник атласа"), который проводится с 2015 года. Среди участников трехдневного мероприятия - мастера, дизайнеры, специалисты текстильной отрасли и народных ремесел, исследователи и деятели культуры из более 20 стран. "Европа закрылась, у них какие-то неправильные мысли возникли, но у наших мастеров появилось очень много новых партнеров и контактов. Для нас это очень важно, потому что у нас появились в Турции друзья, здесь (в Узбекистане – ред.) появились друзья, в Индии, Иране, Китае", - рассказала Бортникова о целях участия в фестивале. Она считает, что такие международные фестивали позволяют выстраивать не только профессиональное сотрудничество, но и непосредственный диалог между людьми и культурами. "На фестивале местные жители подходят к нам, интересуются работами, фотографируются. Особенное молодежь. Для них здесь Россия понятная, потому что мы можем поговорить", - отметила Бортникова. Дизайнер рассказала, что в 2025 году вместе с супругом Александром они уже приезжали в Узбекистан, где приняли участие в III международном фестивале ремесленников в Коканде. Тогда авторская коллекция одежды Маргариты, выполненная в технике ручного кружевоплетения, завоевала приз зрительских симпатий. "У нас опять здесь выстраивается такой диалог поколений. Эти встречи помогают преодолевать стереотипы. Здесь возникают такие теплые отношения, которые сейчас, в наше время, очень нужны. Я считаю, что в этом наша миссия - как художника, как дизайнера, как мастера", - добавила собеседница агентства. Маргарита и Александр Бортниковы - основатели некоммерческой организации "Самарские мастера декоративного и прикладного искусства". Маргарита также создала в Самаре "Галерею кружева" и музей, где хранят и восстанавливают образцы старинного кружева для создания одежды и аксессуаров. Супруги регулярно участвуют в российских и международных выставках и фестивалях, представляя традиции русского ремесленничества.
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4.7
96
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40
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бизнес, россия, узбекистан, европа, турция
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ
10:34 18.09.2026
 
Россия продолжает находить партнеров по всему миру, заявила дизайнер

Дизайнер Бортникова: российские мастера продолжают выстраивать новые культурные связи

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МАРГИЛАН (Узбекистан), 18 сен – ПРАЙМ. Российские мастера народного творчества после ограничения контактов и поездок в страны Европы продолжают выстраивают новые культурные связи и находить партнеров по всему миру, рассказала РИА Новости российский дизайнер Маргарита Бортникова.
В Маргилане на востоке Узбекистана в четверг открылся VII международный фестиваль традиционного текстиля "Атлас Байрами" ("Праздник атласа"), который проводится с 2015 года. Среди участников трехдневного мероприятия - мастера, дизайнеры, специалисты текстильной отрасли и народных ремесел, исследователи и деятели культуры из более 20 стран.
"Европа закрылась, у них какие-то неправильные мысли возникли, но у наших мастеров появилось очень много новых партнеров и контактов. Для нас это очень важно, потому что у нас появились в Турции друзья, здесь (в Узбекистане – ред.) появились друзья, в Индии, Иране, Китае", - рассказала Бортникова о целях участия в фестивале.
Она считает, что такие международные фестивали позволяют выстраивать не только профессиональное сотрудничество, но и непосредственный диалог между людьми и культурами. "На фестивале местные жители подходят к нам, интересуются работами, фотографируются. Особенное молодежь. Для них здесь Россия понятная, потому что мы можем поговорить", - отметила Бортникова.
Дизайнер рассказала, что в 2025 году вместе с супругом Александром они уже приезжали в Узбекистан, где приняли участие в III международном фестивале ремесленников в Коканде. Тогда авторская коллекция одежды Маргариты, выполненная в технике ручного кружевоплетения, завоевала приз зрительских симпатий.
"У нас опять здесь выстраивается такой диалог поколений. Эти встречи помогают преодолевать стереотипы. Здесь возникают такие теплые отношения, которые сейчас, в наше время, очень нужны. Я считаю, что в этом наша миссия - как художника, как дизайнера, как мастера", - добавила собеседница агентства.
Маргарита и Александр Бортниковы - основатели некоммерческой организации "Самарские мастера декоративного и прикладного искусства". Маргарита также создала в Самаре "Галерею кружева" и музей, где хранят и восстанавливают образцы старинного кружева для создания одежды и аксессуаров. Супруги регулярно участвуют в российских и международных выставках и фестивалях, представляя традиции русского ремесленничества.
 
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