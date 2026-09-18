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Auchan отказался комментировать передачу активов под временное управление

Auchan отказался комментировать передачу активов под временное управление - 18.09.2026, ПРАЙМ

Auchan отказался комментировать передачу активов под временное управление

Французская Auchan Retail на текущий момент отказалась комментировать передачу активов в России во временное управление, сообщили РИА Новости в компании. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:44+0300

бизнес

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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Французская Auchan Retail на текущий момент отказалась комментировать передачу активов в России во временное управление, сообщили РИА Новости в компании. В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". Комментируя указ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одним из факторов для принятия такого решения было то, что это компании из недружественных стран. "Пока что мы не даем никаких комментариев", - сообщила агентству директор по связям Auchan Retail Мари Вануа. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит во французский Auchan Holding) - работает с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, дмитрий песков, auchan, nestle