https://1prime.ru/20260918/rossija-873430075.html

Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%

Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%

Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% в годовом выражении и составили 1789 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:07+0300

2026-09-18T15:07+0300

2026-09-18T15:09+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873430075.jpg?1789733369

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% в годовом выражении и составили 1789 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В августе на столичном рынке было продано 1789 электрокаров. Это на 27% больше, чем в августе прошлого года (1408 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Самой популярной моделью стал Nissan Leaf (473 проданных автомобиля). Почти 95% этих машин привозятся в Россию с правым расположением руля, уточнил аналитик. Второе место занял китайский Zeekr 001 (155 штук), а следом идут Evolute I-Pro (91 автомобиль), Tesla Model 3 (73 экземпляра), Avatr 11 (45 штук), Tesla Model Y (41 автомобиль).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия