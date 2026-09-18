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Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%
Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%
Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% в годовом выражении и составили 1789 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:07+0300
2026-09-18T15:09+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% в годовом выражении и составили 1789 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В августе на столичном рынке было продано 1789 электрокаров. Это на 27% больше, чем в августе прошлого года (1408 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Самой популярной моделью стал Nissan Leaf (473 проданных автомобиля). Почти 95% этих машин привозятся в Россию с правым расположением руля, уточнил аналитик. Второе место занял китайский Zeekr 001 (155 штук), а следом идут Evolute I-Pro (91 автомобиль), Tesla Model 3 (73 экземпляра), Avatr 11 (45 штук), Tesla Model Y (41 автомобиль).
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192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
15:07 18.09.2026 (обновлено: 15:09 18.09.2026)
 
Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%

Целиков: продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27%

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России в августе выросли на 27% в годовом выражении и составили 1789 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В августе на столичном рынке было продано 1789 электрокаров. Это на 27% больше, чем в августе прошлого года (1408 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Самой популярной моделью стал Nissan Leaf (473 проданных автомобиля). Почти 95% этих машин привозятся в Россию с правым расположением руля, уточнил аналитик.
Второе место занял китайский Zeekr 001 (155 штук), а следом идут Evolute I-Pro (91 автомобиль), Tesla Model 3 (73 экземпляра), Avatr 11 (45 штук), Tesla Model Y (41 автомобиль).
 
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