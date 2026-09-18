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Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами
Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами
Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами, недавно были открыты рейсы в Танзанию, Сирию и Ирак, а также в ряд аэропортов Египта, доложил глава Минтранса... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:22+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами, недавно были открыты рейсы в Танзанию, Сирию и Ирак, а также в ряд аэропортов Египта, доложил глава Минтранса Андрей Никитин президенту России Владимиру Путину.
"Расширяем географию полетов. Прямые рейсы выполняются в 37 стран. Открыто сообщение с Танзанией и рядом авиагаваней в Египте (Борг-Эль-Араб и Эль-Аламейн). Возобновлены рейсы в Сирию и Ирак", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
Прямые рейсы между Россией и Танзанией были запущены в начале июля 2026 года, а в августе были возобновлены полеты в Сирию и Ирак.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
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Бизнес, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, СИРИЯ, ИРАК, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг
Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами
Глава Минтранса Никитин: Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами, недавно были открыты рейсы в Танзанию, Сирию и Ирак, а также в ряд аэропортов Египта, доложил глава Минтранса Андрей Никитин президенту России Владимиру Путину.
"Расширяем географию полетов. Прямые рейсы выполняются в 37 стран. Открыто сообщение с Танзанией и рядом авиагаваней в Египте (Борг-Эль-Араб и Эль-Аламейн). Возобновлены рейсы в Сирию и Ирак", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
Прямые рейсы между Россией и Танзанией были запущены в начале июля 2026 года, а в августе были возобновлены полеты в Сирию и Ирак.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.