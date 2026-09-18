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Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России
Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России
Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России, доложил министр транспорта РФ Андрей Никитин президенту Владимиру Путину. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:25+0300
2026-09-18T16:25+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России, доложил министр транспорта РФ Андрей Никитин президенту Владимиру Путину.
"Вы отмечали, что от состояния авиации зависит связанность регионов. С расчетом на обновление парка ведется развитие наземной инфраструктуры", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
Так, недавно были открыты объекты на Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области. А сегодня новые пассажирские терминалы открылись в Барнауле, Оренбурге и Пскове.
"В Барнауле пропускная способность выросла вдвое - до шестисот пассажиров в час. В Оренбурге в три раза - до тысячи. В Пскове новый терминал площадью шесть тысяч квадратных метров позволил разделить пассажиропотоки", - добавил Никитин.
По его словам, проекты реализованы совместно с бизнесом. Это "Новапорт Холдинг" и "Аэропорты Регионов", а финансовыми партнерами стали крупнейшие российские банки.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
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Бизнес, РОССИЯ, Оренбург, Псков, КАМЧАТКА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг
Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России
Никитин: развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Развитие аэропортовой инфраструктуры активно ведется в России, доложил министр транспорта РФ Андрей Никитин президенту Владимиру Путину.
"Вы отмечали, что от состояния авиации зависит связанность регионов. С расчетом на обновление парка ведется развитие наземной инфраструктуры", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
Так, недавно были открыты объекты на Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области. А сегодня новые пассажирские терминалы открылись в Барнауле, Оренбурге и Пскове.
"В Барнауле пропускная способность выросла вдвое - до шестисот пассажиров в час. В Оренбурге в три раза - до тысячи. В Пскове новый терминал площадью шесть тысяч квадратных метров позволил разделить пассажиропотоки", - добавил Никитин.
По его словам, проекты реализованы совместно с бизнесом. Это "Новапорт Холдинг" и "Аэропорты Регионов", а финансовыми партнерами стали крупнейшие российские банки.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.