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Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года
Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года - 18.09.2026, ПРАЙМ
Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года
Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:25+0300
2026-09-18T16:25+0300
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бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, в период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что помимо прочего нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов. А также обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике. "Необходимо делать это за счет собственных отечественных разработок", - подчеркнул президент.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года
Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 г – Путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, в период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что помимо прочего нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов. А также обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике.
"Необходимо делать это за счет собственных отечественных разработок", - подчеркнул президент.