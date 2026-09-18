https://1prime.ru/20260918/rossija-873433695.html

Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года

Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года - 18.09.2026, ПРАЙМ

Более трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года

Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:25+0300

2026-09-18T16:25+0300

2026-09-18T16:29+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, в период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что помимо прочего нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов. А также обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике. "Необходимо делать это за счет собственных отечественных разработок", - подчеркнул президент.

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бизнес, россия, владимир путин