https://1prime.ru/20260918/rossija-873436583.html
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов
Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:02+0300
2026-09-18T17:02+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "У нас сейчас формируется комплексное предложение. Мы заинтересованы не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами нашими. Вся линейка нам интересна, и им интересно - это Ил-114, это, собственно, "Суперджет" новый и МС-21", - сказал министр. Он выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов
Алиханов: Индия заинтересована во всех новых гражданских самолетах России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"У нас сейчас формируется комплексное предложение. Мы заинтересованы не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами нашими. Вся линейка нам интересна, и им интересно - это Ил-114, это, собственно, "Суперджет" новый и МС-21", - сказал министр.
Он выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране.