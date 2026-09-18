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Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов

Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов

Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:02+0300

2026-09-18T17:02+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "У нас сейчас формируется комплексное предложение. Мы заинтересованы не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами нашими. Вся линейка нам интересна, и им интересно - это Ил-114, это, собственно, "Суперджет" новый и МС-21", - сказал министр. Он выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране.

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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг