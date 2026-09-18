Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/rossija-873436583.html
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов
Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:02+0300
2026-09-18T17:06+0300
россия
бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873436583.jpg?1789740384
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "У нас сейчас формируется комплексное предложение. Мы заинтересованы не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами нашими. Вся линейка нам интересна, и им интересно - это Ил-114, это, собственно, "Суперджет" новый и МС-21", - сказал министр. Он выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
17:02 18.09.2026 (обновлено: 17:06 18.09.2026)
 
Россия формирует предложение по самолетам для Индии, заявил Алиханов

Алиханов: Индия заинтересована во всех новых гражданских самолетах России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские пассажирские самолеты Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21-300 интересны индийским партнерам, Россия формирует комплексное предложение по этим машинам, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"У нас сейчас формируется комплексное предложение. Мы заинтересованы не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами нашими. Вся линейка нам интересна, и им интересно - это Ил-114, это, собственно, "Суперджет" новый и МС-21", - сказал министр.
Он выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала