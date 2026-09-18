https://1prime.ru/20260918/rossija-873446048.html
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты - 18.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты
Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:25+0300
2026-09-18T19:25+0300
2026-09-18T19:33+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030-2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", - сказал он "Первому каналу". Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил ранее Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты
Алиханов: возможность экспорта российских самолетов появится с 2030-2031 года
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030-2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", - сказал он "Первому каналу".
Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил ранее Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года.