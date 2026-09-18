Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/rossija-873446048.html
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты - 18.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты
Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:25+0300
2026-09-18T19:33+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873446048.jpg?1789749194
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030-2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", - сказал он "Первому каналу". Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил ранее Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
19:25 18.09.2026 (обновлено: 19:33 18.09.2026)
 
Алиханов рассказал, когда Россия сможет экспортировать свои самолеты

Алиханов: возможность экспорта российских самолетов появится с 2030-2031 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия сможет продавать и экспортировать свои гражданские самолеты после 2030-2031 года, сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030-2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", - сказал он "Первому каналу".
Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил ранее Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала