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Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Белоруссия подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассказали в Минэкономразвития РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:32+0300

2026-09-18T20:32+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассказали в Минэкономразвития РФ. В Завидове в Тверской области прошло четвертое заседание рабочей группы по туризму Союзного государства. Российскую делегацию представляли федеральные органы власти, региональные министерства туризма, представители турбизнеса и институтов развития. Главной темой заседания стало создание совместных туристских маршрутов. "По итогам заседания подписаны межведомственный Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и дорожная карта на новый двухлетний период, а также нормативная база по созданию союзных маршрутов", - говорится в сообщении. Помимо этого, страны планируют совместно разрабатывать единую концепцию туристического информационного центра в Смоленске, который создастся для продвижения маршрутов между странами. Отмечается, что участники заседания также согласовали единые критерии совместным туристическим маршрутам. Так, они должны проходить по территории обеих стран и иметь тематическую направленность. При этом пилотным проектом готовится автомобильный маршрут по трассе М-1 "Беларусь": Москва — Московская и Смоленская области — Орша — Борисов — Минск. Предложено название "Между двух столиц: дорогой Союзного государства". "Белорусской стороне необходимо подготовить паспорт маршрута с объектами показа, местами размещения и питания; на это отведено два месяца. Рассматривать и утверждать маршруты будет экспертный совет", - добавили в министерстве. По словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова необходимо поддерживать взаимный спрос на турпоездки между странами. " Мы уже приняли ряд инициатив нормативного характера. Это и соглашение о взаимном признании виз третьих стран, и законопроект, создающий льготные условия для туроператоров, работающих на белорусском направлении", - добавил он. В министерстве поделились, что в гостиничном секторе российские сети уже работают в Белоруссии, а другие рассматривают выход на рынок. При этом в Белоруссии классификация средств размещения станет обязательной с 1 января 2027 года, и Россия готова делиться наработками.

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туризм, бизнес, россия, белоруссия, смоленск, москва