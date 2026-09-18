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Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1%

Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1%

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за август увеличился на 1% - до 137,07 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:08+0300

2026-09-18T22:08+0300

2026-09-18T22:10+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за август увеличился на 1% - до 137,07 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 сентября составил 137,07 триллиона рублей против 135,7 триллиона на 1 августа. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,374 триллиона рублей, или на 1%.

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россия, финансы