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Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1%
Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1%
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за август увеличился на 1% - до 137,07 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:08+0300
2026-09-18T22:08+0300
2026-09-18T22:10+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за август увеличился на 1% - до 137,07 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 сентября составил 137,07 триллиона рублей против 135,7 триллиона на 1 августа. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,374 триллиона рублей, или на 1%.
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россия, финансы
Денежная масса России в национальном определении в августе выросла на 1%
ЦБ: объем денежной массы в национальном определении за август вырос на 1%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за август увеличился на 1% - до 137,07 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 сентября составил 137,07 триллиона рублей против 135,7 триллиона на 1 августа. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,374 триллиона рублей, или на 1%.