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"Пик на следующей неделе": аналитики дали прогноз по курсу рубля

"Пик на следующей неделе": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Пик на следующей неделе": аналитики дали прогноз по курсу рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:47+0300

2026-09-18T17:47+0300

2026-09-18T17:47+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,23 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,09 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте перед выходными умеренно снижается, оставаясь в узком коридоре, характерном для всей текущей недели. "На стороне российской валюты привычные уже факторы - относительно дорогая нефть, высокие рублевые процентные ставки, очередной налоговый период, пик которого наступает уже на следующей неделе", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,90% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,53% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск повышалась на 0,04%, до 104,86 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3%, до 100,5 пункта. Прогнозы В целом актуальность диапазона в 12,45-12,65 рубля за юань сохраняется, но на фоне оферты бумаг "Роснефти" мы можем увидеть временный выход курса за эти границы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Роснефть" выкупила по оферте 4,6 миллиона облигаций, номинированных в юанях, заплатив 4,5 миллиарда юаней и 1,7 миллиарда рублей. По мнению Дудникова из компании "Цифра брокер", валютные курсы могут продолжить отступать в направлении нижних границ диапазонов 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, рубль, валюта, курсы валют