https://1prime.ru/20260918/rubl-873452817.html

"Курсы замерли": аналитики рассказали, что ждет рубль на следующей неделе

"Курсы замерли": аналитики рассказали, что ждет рубль на следующей неделе - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Курсы замерли": аналитики рассказали, что ждет рубль на следующей неделе

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу символически повысился - почти на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:27+0300

2026-09-18T21:27+0300

2026-09-18T21:27+0300

экономика

рынок

торги

россия

мосбиржа

валюта

курсы валют

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865410966_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_6679f3169a991eccfd4c2239defba8b4.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу символически повысился - почти на 1 копейку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку и составил 12,58 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,53-12,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,30 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,46-12,64 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте перед выходными продолжил разнонаправленные колебания, оставаясь в узком коридоре, характерном для всей завершившейся рабочей недели. "На валютном рынке сохранялось относительное затишье, курсы почти замерли. Геополитический оптимизм сменился ожиданием новых позитивных сигналов, а характерный для третьего квартала подъем импорта усиливается поставками зарубежных нефтепродуктов и комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.00 мск падала на 0,9% - до 103,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 100,23 пункта. Прогнозы На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 рублей за доллар и 12,3-12,7 рубля за юань с тенденцией к укреплению национальной валюты, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". В курсе рубля уже может начать отражаться экспортная выручка, полученная от продаж нефти в июле, когда стоимость сырья росла, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Приближение налогового периода может оказать умеренную поддержку российской валюте. На следующей неделе ждем курсы ближе к нижним границам прогнозных диапазонов – 83-85 рублей за доллар и 12,3-12,6 рубля за юань", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, мосбиржа, валюта, курсы валют, рубль