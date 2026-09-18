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Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России

Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России

Вылов биоресурсов в России в 2026 году должен быть на уровне прошлогодних 4,7 миллиона тонн, роста нет прежде всего из-за природных факторов, рассказал... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:12+0300

2026-09-18T14:12+0300

2026-09-18T14:12+0300

россия

промышленность

дмитрий патрушев

росрыболовство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Вылов биоресурсов в России в 2026 году должен быть на уровне прошлогодних 4,7 миллиона тонн, роста нет прежде всего из-за природных факторов, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. "По прогнозам Росрыболовства, в 2026 году мы должны выйти на результат, сопоставимый с уровнем 2025. На то, что вылов не вырастет, влияет целый ряд факторов, и прежде всего природных", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он уточнил, что Россия в 2026 году уже добыла 3,5 миллиона тонн водных биоресурсов."Мы в любом случае полностью обеспечим свой рынок и выполним все обязательства по экспорту. В этом нет никаких сомнений. Но отрасль должна ставить перед собой более амбициозные цели и продолжать наращивать объемы производства. Мы, кстати, год назад об этом на форуме говорили. Таким образом, рыбохозяйственному комплексу нужен новый качественный рывок", - добавил Патрушев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, дмитрий патрушев, росрыболовство