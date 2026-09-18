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Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России
Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России
Вылов биоресурсов в России в 2026 году должен быть на уровне прошлогодних 4,7 миллиона тонн, роста нет прежде всего из-за природных факторов, рассказал... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:12+0300
2026-09-18T14:12+0300
россия
промышленность
дмитрий патрушев
росрыболовство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Вылов биоресурсов в России в 2026 году должен быть на уровне прошлогодних 4,7 миллиона тонн, роста нет прежде всего из-за природных факторов, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. "По прогнозам Росрыболовства, в 2026 году мы должны выйти на результат, сопоставимый с уровнем 2025. На то, что вылов не вырастет, влияет целый ряд факторов, и прежде всего природных", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он уточнил, что Россия в 2026 году уже добыла 3,5 миллиона тонн водных биоресурсов."Мы в любом случае полностью обеспечим свой рынок и выполним все обязательства по экспорту. В этом нет никаких сомнений. Но отрасль должна ставить перед собой более амбициозные цели и продолжать наращивать объемы производства. Мы, кстати, год назад об этом на форуме говорили. Таким образом, рыбохозяйственному комплексу нужен новый качественный рывок", - добавил Патрушев.
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россия, промышленность, дмитрий патрушев, росрыболовство
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Патрушев, Росрыболовство
14:12 18.09.2026
 
Патрушев дал прогноз по вылову рыбы в России

Патрушев: Россия в 2026 году выловит сопоставимый с прошлым годом объем рыбы, 4,7 млн тонн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Вылов биоресурсов в России в 2026 году должен быть на уровне прошлогодних 4,7 миллиона тонн, роста нет прежде всего из-за природных факторов, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"По прогнозам Росрыболовства, в 2026 году мы должны выйти на результат, сопоставимый с уровнем 2025. На то, что вылов не вырастет, влияет целый ряд факторов, и прежде всего природных", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он уточнил, что Россия в 2026 году уже добыла 3,5 миллиона тонн водных биоресурсов.
"Мы в любом случае полностью обеспечим свой рынок и выполним все обязательства по экспорту. В этом нет никаких сомнений. Но отрасль должна ставить перед собой более амбициозные цели и продолжать наращивать объемы производства. Мы, кстати, год назад об этом на форуме говорили. Таким образом, рыбохозяйственному комплексу нужен новый качественный рывок", - добавил Патрушев.
 
РОССИЯПромышленностьДмитрий ПатрушевРосрыболовство
 
 
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