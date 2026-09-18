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Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых

Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых

Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб - более 52 миллионов экземпляров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:18+0300

2026-09-18T14:18+0300

2026-09-18T14:18+0300

россия

промышленность

дмитрий патрушев

рыба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб - более 52 миллионов экземпляров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2025 году в отечественные водоемы выпущено более 2 миллиардов молоди водных биоресурсов. В том числе достигнут рекордный показатель воспроизводства осетровых – более 52 миллионов экземпляров", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, что выпуск молоди – это важная задача, но ключевой ориентир, к которому надо стремиться, – это устойчивая популяция. "Поэтому нам пора переходить от простой количественной, если можно так сказать, оценки результатов работы к анализу фактического состояния запасов. Тут наука тоже должна подставить плечо и давать отрасли правильные рекомендации", - подчеркнул вице-премьер.

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россия, промышленность, дмитрий патрушев, рыба