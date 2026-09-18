https://1prime.ru/20260918/ryba-873425865.html
Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых
Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых
Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб - более 52 миллионов экземпляров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:18+0300
2026-09-18T14:18+0300
2026-09-18T14:18+0300
россия
промышленность
дмитрий патрушев
рыба
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873425865.jpg?1789730337
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб - более 52 миллионов экземпляров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2025 году в отечественные водоемы выпущено более 2 миллиардов молоди водных биоресурсов. В том числе достигнут рекордный показатель воспроизводства осетровых – более 52 миллионов экземпляров", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, что выпуск молоди – это важная задача, но ключевой ориентир, к которому надо стремиться, – это устойчивая популяция. "Поэтому нам пора переходить от простой количественной, если можно так сказать, оценки результатов работы к анализу фактического состояния запасов. Тут наука тоже должна подставить плечо и давать отрасли правильные рекомендации", - подчеркнул вице-премьер.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, дмитрий патрушев, рыба
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Патрушев, рыба
Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых
Патрушев: Россия в 2025 году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб - более 52 миллионов экземпляров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В 2025 году в отечественные водоемы выпущено более 2 миллиардов молоди водных биоресурсов. В том числе достигнут рекордный показатель воспроизводства осетровых – более 52 миллионов экземпляров", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он отметил, что выпуск молоди – это важная задача, но ключевой ориентир, к которому надо стремиться, – это устойчивая популяция.
"Поэтому нам пора переходить от простой количественной, если можно так сказать, оценки результатов работы к анализу фактического состояния запасов. Тут наука тоже должна подставить плечо и давать отрасли правильные рекомендации", - подчеркнул вице-премьер.