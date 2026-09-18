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Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн

Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн - 18.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн

Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:30+0300

2026-09-18T14:30+0300

2026-09-18T14:30+0300

россия

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

рыба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года – еще более полутора миллионов тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в ста странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - подытожил вице-премьер.

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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, рыба