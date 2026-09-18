https://1prime.ru/20260918/ryba-873426656.html
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн - 18.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн
Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:30+0300
2026-09-18T14:30+0300
2026-09-18T14:30+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
рыба
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426656.jpg?1789731017
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года – еще более полутора миллионов тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в ста странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - подытожил вице-премьер.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, рыба
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, рыба
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн
Вице-премьер Патрушев: экспорт рыбы из России в 2026 году уже превысил 1,5 миллиона тонн
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года – еще более полутора миллионов тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он отметил, российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в ста странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - подытожил вице-премьер.