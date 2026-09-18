Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/ryba-873426656.html
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн - 18.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн
Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:30+0300
2026-09-18T14:30+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
рыба
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426656.jpg?1789731017
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года – еще более полутора миллионов тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в ста странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - подытожил вице-премьер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, рыба
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, рыба
14:30 18.09.2026
 
Экспорт рыбы из России в 2026 году превысил 1,5 миллиона тонн

Вице-премьер Патрушев: экспорт рыбы из России в 2026 году уже превысил 1,5 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Экспорт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В 2025 году мы направили за рубеж порядка 2 миллионов тонн рыбы и морепродуктов. А с начала 2026 года – еще более полутора миллионов тонн. Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он отметил, российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в ста странах. "И Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами", - подытожил вице-премьер.
 
РОССИЯСельское хозяйствоДмитрий Патрушеврыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала