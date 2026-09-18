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Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны
Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны - 18.09.2026, ПРАЙМ
Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны
Более 60% экспорта российской рыбной продукции приходится на дружественные страны, основным покупателем традиционно остается Китай, сообщил губернатор... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:14+0300
2026-09-18T16:14+0300
россия
бизнес
китай
архангельская область
госсовет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Более 60% экспорта российской рыбной продукции приходится на дружественные страны, основным покупателем традиционно остается Китай, сообщил губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский. "Если раньше... на дружественные страны приходилось порядка 25% поставок, то сегодня уже на дружественные страны у нас приходится более 60%", - сказал он в ходе Международного рыбопромышленного форума, комментируя российский экспорт рыбной продукции. Крупнейшим покупателем российской рыбной продукции, по его словам, остается Китай. Цыбульский добавил также, что в первом полугодии 2026 года доля экспорта рыбной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК России составила почти 16%, что превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
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россия, бизнес, китай, архангельская область, госсовет
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Архангельская область, Госсовет
16:14 18.09.2026
 
Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны

Более 60% рыбного экспорта РФ идет в дружественные страны - глава Архангельской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Более 60% экспорта российской рыбной продукции приходится на дружественные страны, основным покупателем традиционно остается Китай, сообщил губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский.
"Если раньше... на дружественные страны приходилось порядка 25% поставок, то сегодня уже на дружественные страны у нас приходится более 60%", - сказал он в ходе Международного рыбопромышленного форума, комментируя российский экспорт рыбной продукции.
Крупнейшим покупателем российской рыбной продукции, по его словам, остается Китай.
Цыбульский добавил также, что в первом полугодии 2026 года доля экспорта рыбной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК России составила почти 16%, что превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙАрхангельская областьГоссовет
 
 
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