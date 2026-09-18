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Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет - 18.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет, пока инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании новых внешнеполитических сигналов, следует из данных торгов и... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:57+0300

2026-09-18T14:57+0300

2026-09-18T14:59+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет, пока инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании новых внешнеполитических сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.32 мск увеличивается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 2 258,26 пункта. "Инвесторы фиксируют часть прибыли после ослабления ожиданий относительно прогресса в переговорах России и США и вновь концентрируются на санкционных рисках. Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении энергетического сектора", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Давление на фондовый рынок РФ вновь оказывает дешевеющая нефть, а инвесторы не спешат наращивать длинные позиции без более конкретных внешнеполитических сигналов. Дополнительную волатильность сегодня могут создавать экспирация квартальных фьючерсов и вступление в силу новой базы расчета индексов Мосбиржи", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Так, ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 1,62%, до 103,12 доллара за баррель. Котировки Brent стабилизировались в области немногим выше 103 долларов, хотя относительно высокие цены на нефть сейчас не оказывают сильного впечатления на инвесторов, которые занимают осторожную позицию в преддверии выходных, тем не менее на рынке сохраняется селективная покупка и ротация между секторами, рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В лидерах роста стоимости - акции "Камаза" (+2,24%), "Эн+" (+1,92%), "Новатэка" (+1,87%), "Русснефти" (+1,78%), ОВК (+1,74%). "Самолет" (-3,87%) вновь оказался под сильным давлением после вчерашнего отскока. Главным фактором остается неопределенность вокруг долговой нагрузки компании и переговоров со Сбербанком. Обсуждается вариант, при котором крупнейший кредитор может получить в управление часть бизнеса или отдельные проекты девелопера в рамках реструктуризации обязательств", - рассказал Чернов. Рынок вчера сначала воспринял сам факт переговоров как возможность снизить краткосрочные риски, однако сегодня инвесторы вновь концентрируются на масштабе долговой проблемы, пояснил он. Также в лидерах снижения котировок - акции "Московского кредитного банка" (−3,1%), "Сегежи" (−2,04%), "Позитива" (−1,82%), "Совкомфлота" (−1,64%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, мосбиржа, россия