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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30% и снизился на 0,13% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:20+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30% и снизился на 0,13% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,30%, до 2278,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,30%, до 2278,06 пункта
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,30% и снизился на 0,13% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,30%, до 2278,06 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%.