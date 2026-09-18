"Адские санкции" США приняты. Что будет дальше?

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2275 пунктов.Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 0,3%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 84,2 рубля.Начало торговой недели на российском рынке акций было позитивным: в понедельник индекс Мосбиржи прибавил 3,5% и преодолел уровень 2350 пунктов. Оптимизм был связан с резким скачком цен на энергоносители на фоне перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке. У трейдеров есть опасения, что ущерб транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии может привести к остановке прокачки нефти в направлении западных портов. Однако оптимизм на российском рынке акций угас, а индексы со вторника начали снижаться. Инвесторы закрывали длинные позиции в акциях на фоне того, что базовые для российского рынка геополитические риски сохраняют актуальность: палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект об "адских санкциях" против России. Акции продолжили снижение на фоне заявлений политиков, из которых рынок сделал вывод об отсутствии динамики на переговорном треке. В пятницу рынок снова приободрился, но уже скорее из-за отсутствия новостей, пытаясь хоть немного отыграть потери недели.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озона" (OZON +7,2%). Акции активно росли после сообщений о том, что продавцы "Озона" получили первую часть страхового возмещения (8,2 миллиарда рублей) от "Ингосстраха".АутсайдерыЛидером снижения за неделю стали акции "Самолета" (SMLT), потерявшие около 18,9%.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2100 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать рост, но не выше уровня 2420 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2275 пунктов.
Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 0,3%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 84,2 рубля.
Начало торговой недели на российском рынке акций было позитивным: в понедельник индекс Мосбиржи прибавил 3,5% и преодолел уровень 2350 пунктов. Оптимизм был связан с резким скачком цен на энергоносители на фоне перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке. У трейдеров есть опасения, что ущерб транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии может привести к остановке прокачки нефти в направлении западных портов. Однако оптимизм на российском рынке акций угас, а индексы со вторника начали снижаться. Инвесторы закрывали длинные позиции в акциях на фоне того, что базовые для российского рынка геополитические риски сохраняют актуальность: палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект об "адских санкциях" против России. Акции продолжили снижение на фоне заявлений политиков, из которых рынок сделал вывод об отсутствии динамики на переговорном треке. В пятницу рынок снова приободрился, но уже скорее из-за отсутствия новостей, пытаясь хоть немного отыграть потери недели.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озона" (OZON +7,2%). Акции активно росли после сообщений о том, что продавцы "Озона" получили первую часть страхового возмещения (8,2 миллиарда рублей) от "Ингосстраха".
Аутсайдеры
Лидером снижения за неделю стали акции "Самолета" (SMLT), потерявшие около 18,9%.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2100 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать рост, но не выше уровня 2420 пунктов.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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