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"Могут отскочить": аналитики дали прогноз по динамике рынка акций

"Могут отскочить": аналитики дали прогноз по динамике рынка акций - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Могут отскочить": аналитики дали прогноз по динамике рынка акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, но юань снизится к рублю,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:34+0300

2026-09-18T22:34+0300

2026-09-18T22:34+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, но юань снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю снизится на 2,2%, до 2228 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 2 доллара и составит 101,6 доллара за баррель, курс евро на форексе не изменится и составит 1,148 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 6 копеек и составит 12,52 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 34 копейки, до 84,54 рубля, евро - на 16 копеек, до 96,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Мировые фондовые рынки остаются под давлением инфляционных угроз, исходящих из высокой стоимости нефти и дефицита ее поставок. В свою очередь это приводит к росту базовых процентных ставок по резервным валютам, которые усиливают риски долговых проблем. Повышение ставки Федрезервом вызвало негативную реакцию рынка. Несмотря на ожидаемое решение, риторика относительно будущих решений ужесточилась", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". ФРС ждет еще одно повышение базовой ставки в текущем году и бегство в защитные активы также ограничено продолжающимся ростом доходностей казначейских обязательств США, 10-летние облигации превысили уровень 5%, что является максимальной отметкой с 2007 года, добавил он. Ястребиные действия ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии - не только повышение ставки, но и обещание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики - в сочетании с очередной паузой в активных боевых действиях между Ираном и США будут способствовать постепенному снижению цен на нефть, рассказал Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "По нашим прогнозам, в предстоящую неделю на динамику российского фондового рынка будут заметно влиять три основных драйвера: геополитика, внутренняя политика и цены на нефть. Цены на нефть на следующей неделе могут продолжить корректироваться вниз, если экспортерами нефти, в том числе Саудовской Аравией, будут приняты меры по увеличению предложения, что выглядит достаточно вероятным", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. Из корпоративных событий следующей недели можно особо выделить, в первую очередь, наступление дат закрытия реестров акционеров для получения промежуточных дивидендов "Диасофта" и "Яндекса" в понедельник, которое может вызвать падение котировок этих эмитентов в начале недели, добавила она. В отсутствие выраженных фундаментальных драйверов для направленного движения основным фактором ценообразования станет информационный фон: инвесторы будут оперативно реагировать на новостной поток, прежде всего с геополитического трека, что обусловит расширенный внутридневной размах котировок, рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "В фокусе внимания также останутся ключевая статистика и публикации ЦБ. Банк России в середине недели сообщит об инфляционных ожиданиях в сентябре и опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Росстат в среду выпустит недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь-август", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". На внешнем треке в этот день заинтересуют предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США, поделился он. "Российский фондовый рынок на следующей неделе может продолжить испытывать недостаток в значимых бычьих драйверах, особенно при усилении напряженности в украинском конфликте, подписании Трампом закона об антироссийских санкциях и фактическом введении ограничений в действие. К указанным "медвежьим" факторам могут добавиться потенциально более низкие цены на нефть", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". На следующей неделе инвесторы будут следить за новостями по геополитике и поступающими сообщениями о возможном введении новых санкций со стороны США, этот фактор останется главным источником неопределенности, делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль поищет направление движения На валютном рынке РФ ожидается умеренное движение курса рубля, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Ожидаемый диапазон для доллара составляет 84-87 рублей, для евро - 96-99 рублей, а юань будет торговаться в коридоре 12,5-12,8 рубля", - ожидает он. Рубль на следующей неделе может возобновить движение в сторону укрепления, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Ключевыми факторами выступят рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых платежей и сокращение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю окажет стабилизация котировок нефти на повышенных уровнях. Юань может отступить к нижней границе коридора 12,3-12,8 рубля, а доллар - закрепиться в районе 82,5 рубля", - добавляет он. Важные обстоятельства для рубля - Минфин сократил покупки валюты в рамках бюджетного правила, а ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки, отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Приближение налогового периода может качнуть баланс в пользу российской валюты. На следующей неделе ждем курсы ближе к нижним границам прогнозных диапазонов - 83-85 рублей за доллар, 96-98 рублей за евро и 12,3-12,6 рубля за юань", - добавляет он. Динамика индексов Технически, на будущей неделе областью торможения снизу, от которой мог бы сформироваться импульс вверх, могут выступить 2200-2220 пунктов по индексу Мосбиржи, а сверху выделяются промежуточное сопротивление у 2300 пунктов и более основательный уровень для проверки на прочность 2350-2360 пунктов, прогнозирует Смирнов. Вишневский ожидает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2150-2250 пунктов: рынок может продолжить консолидацию с попытками отскока при отсутствии негативных новостей, однако санкционная повестка будет сдерживать устойчивый рост. "На следующей неделе российский фондовый рынок, с высокой вероятностью, будет находиться в фазе высоковолатильной консолидации в диапазоне 2200-2300 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Зварич. "Если геополитический фон улучшится, а котировки нефти вернутся к повышению, индексы Мосбиржи и РТС могут отскочить от важных краткосрочных поддержек 2220 пунктов и 820 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация нижеуказанных значений, однако, может предвещать движение к минимумам с конца августа 2051 пункт и 758 пунктов соответственно", - заключила Кожухова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, россия, мосбиржа, акции