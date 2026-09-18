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РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций
РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций - 18.09.2026, ПРАЙМ
РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций
РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган, сообщила компания. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:14+0300
2026-09-18T12:14+0300
2026-09-18T12:14+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган, сообщила компания.
"Понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам будет распространяться на внутрироссийские перевозки металлических конструкций со станции Курган Южно-Уральской железной дороги", - говорится в сообщении.
Скидка будет действовать до конца 2026 года.
"Тарифное решение направлено на увеличение перевозок грузов железнодорожным транспортом", - отмечают РЖД.
РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.
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бизнес, россия, ржд
РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций
РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган, сообщила компания.
"Понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам будет распространяться на внутрироссийские перевозки металлических конструкций со станции Курган Южно-Уральской железной дороги", - говорится в сообщении.
Скидка будет действовать до конца 2026 года.
"Тарифное решение направлено на увеличение перевозок грузов железнодорожным транспортом", - отмечают РЖД.
РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.