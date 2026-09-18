https://1prime.ru/20260918/rzhd-873420469.html

РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций

РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций - 18.09.2026, ПРАЙМ

РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций

РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган, сообщила компания. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:14+0300

2026-09-18T12:14+0300

2026-09-18T12:14+0300

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873420469.jpg?1789722869

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД ввели скидку 50% к тарифу на перевозки металлических конструкций со станции Курган, сообщила компания. "Понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам будет распространяться на внутрироссийские перевозки металлических конструкций со станции Курган Южно-Уральской железной дороги", - говорится в сообщении. Скидка будет действовать до конца 2026 года. "Тарифное решение направлено на увеличение перевозок грузов железнодорожным транспортом", - отмечают РЖД. РЖД в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Его верхняя граница составляет 50%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд