https://1prime.ru/20260918/rzhd-873451127.html
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный - 18.09.2026, ПРАЙМ
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:05+0300
2026-09-18T21:05+0300
2026-09-18T21:05+0300
бизнес
россия
грозный
владимир путин
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873451127.jpg?1789754734
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов. "Грозный имени А. А. Кадырова", - указано название станции в системе продаж билетов РЖД. В компании РИА Новости пояснили, что в настоящее время название "Грозный имени А. А. Кадырова" внесено в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками "Экспресс" и отображается в системе продаж билетов, в том числе на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". "Эта информация также отображается при печати билета", - рассказали в РЖД.
грозный
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, грозный, владимир путин, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, Владимир Путин, РЖД
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.
"Грозный имени А. А. Кадырова", - указано название станции в системе продаж билетов РЖД.
В компании РИА Новости пояснили, что в настоящее время название "Грозный имени А. А. Кадырова" внесено в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками "Экспресс" и отображается в системе продаж билетов, в том числе на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
"Эта информация также отображается при печати билета", - рассказали в РЖД.