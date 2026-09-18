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РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный - 18.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный - 18.09.2026, ПРАЙМ
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:05+0300
2026-09-18T21:05+0300
бизнес
россия
грозный
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов. "Грозный имени А. А. Кадырова", - указано название станции в системе продаж билетов РЖД. В компании РИА Новости пояснили, что в настоящее время название "Грозный имени А. А. Кадырова" внесено в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками "Экспресс" и отображается в системе продаж билетов, в том числе на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". "Эта информация также отображается при печати билета", - рассказали в РЖД.
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бизнес, россия, грозный, владимир путин, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, Владимир Путин, РЖД
21:05 18.09.2026
 
РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный

РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова"

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.
"Грозный имени А. А. Кадырова", - указано название станции в системе продаж билетов РЖД.
В компании РИА Новости пояснили, что в настоящее время название "Грозный имени А. А. Кадырова" внесено в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками "Экспресс" и отображается в системе продаж билетов, в том числе на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
"Эта информация также отображается при печати билета", - рассказали в РЖД.
 
БизнесРОССИЯГрозныйВладимир ПутинРЖД
 
 
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