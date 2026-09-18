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РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный

РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный - 18.09.2026, ПРАЙМ

РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный

РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:05+0300

2026-09-18T21:05+0300

2026-09-18T21:05+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД внесли в билеты новое название станции Грозный в Чечне: "Грозный имени А. А. Кадырова", следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов. "Грозный имени А. А. Кадырова", - указано название станции в системе продаж билетов РЖД. В компании РИА Новости пояснили, что в настоящее время название "Грозный имени А. А. Кадырова" внесено в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками "Экспресс" и отображается в системе продаж билетов, в том числе на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". "Эта информация также отображается при печати билета", - рассказали в РЖД.

грозный

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бизнес, россия, грозный, владимир путин, ржд