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РЖД разместят на вокзале Грозного доску с информацией об Ахмате Кадырове

РЖД разместят на вокзале Грозного доску с информацией об Ахмате Кадырове - 18.09.2026, ПРАЙМ

РЖД разместят на вокзале Грозного доску с информацией об Ахмате Кадырове

РЖД разместят на вокзале Грозного аннотационную доску с информацией об Ахмате Кадырове, работы по замене фасадных вывесок с новым названием станции будут... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:23+0300

2026-09-18T21:23+0300

2026-09-18T21:23+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. РЖД разместят на вокзале Грозного аннотационную доску с информацией об Ахмате Кадырове, работы по замене фасадных вывесок с новым названием станции будут проведены в плановом порядке, сообщили РИА Новости в компании. Президент России Владимир Путин ранее присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ был размещен 7 сентября на сайте официального опубликования правовых актов. РЖД уже внесли в билеты новое название станции, следует из официальной информации компании, которую изучил корреспондент РИА Новости. "Что касается оформления самого вокзального комплекса, то работы по замене фасадных вывесок будут проведены в плановом порядке. Также на вокзале будет размещена аннотационная доска с информацией об А. А. Кадырове", - сообщили в РЖД. Там напомнили, что процедура присвоения имени железнодорожной станции регулируется указом президента России от 28 ноября 2018 года № 681 и соответствующими правилами. "Решение о присвоении имени А. А. Кадырова принято с учетом его особых заслуг перед Отечеством", - добавили в компании.

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