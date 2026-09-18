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На Иркутском авиазаводе начали производить 17 самолетов МС-21
На Иркутском авиазаводе начали производить 17 самолетов МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ
На Иркутском авиазаводе начали производить 17 самолетов МС-21
Семнадцать самолетов МС-21-300, предназначенные для поставки "Аэрофлоту", находятся в разных стадиях производства на Иркутском авиазаводе, сообщается в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:18+0300
2026-09-18T16:18+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Семнадцать самолетов МС-21-300, предназначенные для поставки "Аэрофлоту", находятся в разных стадиях производства на Иркутском авиазаводе, сообщается в материалах Кремля. "На Иркутском авиационном заводе в разных стадиях производства находятся 17 самолетов МС-21-310, предназначенных для поставки "Аэрофлоту"", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту". Отмечается, что первый самолет для заказчика уже изготовлен, совершил первый полет и перебазирован в Жуковский, где пройдет проверку на соответствие установленным требованиям. В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. Первая поставка самолетов МС-21 "Аэрофлоту" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в 2027 году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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На Иркутском авиазаводе начали производить 17 самолетов МС-21
Кремль: на Иркутском авиазаводе находятся 17 самолетов МС-21-300