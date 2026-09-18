https://1prime.ru/20260918/samolety-873432878.html

В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21

В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21

Первые самолеты МС-21 планируется задействовать на рейсах Москва - Санкт-Петербург, также рассматриваются маршруты в Казань и Нижний Новгород, сообщается в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:17+0300

2026-09-18T16:17+0300

2026-09-18T16:17+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

казань

владимир путин

антон алиханов

аэрофлот

минпромторг

оак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первые самолеты МС-21 планируется задействовать на рейсах Москва - Санкт-Петербург, также рассматриваются маршруты в Казань и Нижний Новгород, сообщается в материалах Кремля. "Первые МС-21-310 планируется эксплуатировать на высокочастотных маршрутах, где можно обеспечить эффективную техническую поддержку. Одна из первых линий – Москва – Санкт-Петербург. Также рассматриваются направления в Казань, Нижний Новгород и другие крупные города европейской части России", - говорится в справке к подписанию контракта на поставку 90 лайнеров МС-21 "Аэрофлоту". В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

москва

санкт-петербург

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак