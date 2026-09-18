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В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21
В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21
Первые самолеты МС-21 планируется задействовать на рейсах Москва - Санкт-Петербург, также рассматриваются маршруты в Казань и Нижний Новгород, сообщается в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:17+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первые самолеты МС-21 планируется задействовать на рейсах Москва - Санкт-Петербург, также рассматриваются маршруты в Казань и Нижний Новгород, сообщается в материалах Кремля. "Первые МС-21-310 планируется эксплуатировать на высокочастотных маршрутах, где можно обеспечить эффективную техническую поддержку. Одна из первых линий – Москва – Санкт-Петербург. Также рассматриваются направления в Казань, Нижний Новгород и другие крупные города европейской части России", - говорится в справке к подписанию контракта на поставку 90 лайнеров МС-21 "Аэрофлоту". В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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В Кремле рассказали, где будут задействовать первые самолеты МС-21
Первые самолеты МС-21 планируют задействовать на рейсах Москва — Санкт-Петербург