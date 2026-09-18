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"Игра на выдержку": СМИ узнали о спорах в ЕС из-за санкций против России
"Игра на выдержку": СМИ узнали о спорах в ЕС из-за санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Игра на выдержку": СМИ узнали о спорах в ЕС из-за санкций против России
Продление санкций против России обернулось игрой на выдержку между Евросоюзом и Францией, которая выступает за сокращение санкционного списка, сообщает издание... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:09+0300
2026-09-18T19:09+0300
2026-09-18T19:09+0300
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алишер усманов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продление санкций против России обернулось игрой на выдержку между Евросоюзом и Францией, которая выступает за сокращение санкционного списка, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата из евроблока. Ранее телеканал Euronews сообщал, что Франция выступает с инициативой по исключению российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков. "Париж является решающим фактором и... (продление санкций - ред.) превратилось в игру на выдержку - теперь посмотрим, готов ли он позволить всему режиму санкций рухнуть", - приводит издание слова дипломата. Как отмечает EUobserver, председательствующая в Совете ЕС Ирландия выступила с несколькими компромиссными вариантами, которые в том числе предусматривали снятие санкций с Усманова. Однако теперь компромиссы не обсуждаются, поскольку другие страны "встали в позу", указывается в статье. Издание подчеркивает, что неспособность Евросоюза продлить антироссийские санкции станет фиаско эпичных масштабов для Европы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, россия, франция, ес, санкции против рф, алишер усманов
Мировая экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, санкции против РФ, Алишер Усманов
"Игра на выдержку": СМИ узнали о спорах в ЕС из-за санкций против России
EUobserver: продление санкций против РФ обернулось игрой на выдержку между Францией и ЕС
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продление санкций против России обернулось игрой на выдержку между Евросоюзом и Францией, которая выступает за сокращение санкционного списка, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата из евроблока.
Ранее телеканал Euronews сообщал, что Франция выступает с инициативой по исключению российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков.
"Париж является решающим фактором и... (продление санкций - ред.) превратилось в игру на выдержку - теперь посмотрим, готов ли он позволить всему режиму санкций рухнуть", - приводит издание слова дипломата.
Как отмечает EUobserver, председательствующая в Совете ЕС Ирландия выступила с несколькими компромиссными вариантами, которые в том числе предусматривали снятие санкций с Усманова. Однако теперь компромиссы не обсуждаются, поскольку другие страны "встали в позу", указывается в статье.
Издание подчеркивает, что неспособность Евросоюза продлить антироссийские санкции станет фиаско эпичных масштабов для Европы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.