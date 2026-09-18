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В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ
В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ
Объемы перевозок лекарственных препаратов в России начали демонстрировать уверенный рост в связи с началом сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:30+0300
2026-09-18T08:30+0300
бизнес
здоровье
анна попова
михаил мурашко
роспотребнадзор
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объемы перевозок лекарственных препаратов в России начали демонстрировать уверенный рост в связи с началом сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), рассказал РИА Новости коммерческий директор ГК "Сантэнс" Сергей Максимов. "Да, в логистике фармацевтики фиксируется уверенный рост объемов перевозок, обусловленный началом сезона ОРВИ. Основной драйвер спроса - препараты симптоматического лечения (противопростудные и противовирусные)", - отметил он на вопрос о росте перевозок лекарств в связи с сезоном ОРВИ. Максимов отметил, что рост отгрузок наблюдается и в сегменте витаминов и БАДов. Однако увеличение в этой категории связано преимущественно с консолидацией запасов со стороны аптечных сетей в рамках плановой закупочной политики. "В период эпидсезона фокус конечного покупателя смещается с профилактики на терапию, что естественным образом корректирует структуру розничных продаж", - пояснил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в России - высокая. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России "спокойная". Группа компаний "Сантэнс" работает на рынке фармацевтической логистики. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.
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бизнес, здоровье, анна попова, михаил мурашко, роспотребнадзор
Бизнес, Здоровье, Анна Попова, Михаил Мурашко, Роспотребнадзор
08:30 18.09.2026
 
В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ

"Сантэнс": объемы перевозок лекарств в России начали демонстрировать уверенный рост

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объемы перевозок лекарственных препаратов в России начали демонстрировать уверенный рост в связи с началом сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), рассказал РИА Новости коммерческий директор ГК "Сантэнс" Сергей Максимов.
"Да, в логистике фармацевтики фиксируется уверенный рост объемов перевозок, обусловленный началом сезона ОРВИ. Основной драйвер спроса - препараты симптоматического лечения (противопростудные и противовирусные)", - отметил он на вопрос о росте перевозок лекарств в связи с сезоном ОРВИ.
Максимов отметил, что рост отгрузок наблюдается и в сегменте витаминов и БАДов. Однако увеличение в этой категории связано преимущественно с консолидацией запасов со стороны аптечных сетей в рамках плановой закупочной политики.
"В период эпидсезона фокус конечного покупателя смещается с профилактики на терапию, что естественным образом корректирует структуру розничных продаж", - пояснил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в России - высокая. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России "спокойная".
Группа компаний "Сантэнс" работает на рынке фармацевтической логистики. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.
 
БизнесЗдоровьеАнна ПоповаМихаил МурашкоРоспотребнадзор
 
 
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