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В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ

В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ - 18.09.2026, ПРАЙМ

В "Сантэнсе" рассказали о росте перевозок лекарств из-за ОРВИ

Объемы перевозок лекарственных препаратов в России начали демонстрировать уверенный рост в связи с началом сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:30+0300

2026-09-18T08:30+0300

2026-09-18T08:30+0300

бизнес

здоровье

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михаил мурашко

роспотребнадзор

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объемы перевозок лекарственных препаратов в России начали демонстрировать уверенный рост в связи с началом сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), рассказал РИА Новости коммерческий директор ГК "Сантэнс" Сергей Максимов. "Да, в логистике фармацевтики фиксируется уверенный рост объемов перевозок, обусловленный началом сезона ОРВИ. Основной драйвер спроса - препараты симптоматического лечения (противопростудные и противовирусные)", - отметил он на вопрос о росте перевозок лекарств в связи с сезоном ОРВИ. Максимов отметил, что рост отгрузок наблюдается и в сегменте витаминов и БАДов. Однако увеличение в этой категории связано преимущественно с консолидацией запасов со стороны аптечных сетей в рамках плановой закупочной политики. "В период эпидсезона фокус конечного покупателя смещается с профилактики на терапию, что естественным образом корректирует структуру розничных продаж", - пояснил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в России - высокая. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России "спокойная". Группа компаний "Сантэнс" работает на рынке фармацевтической логистики. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, здоровье, анна попова, михаил мурашко, роспотребнадзор