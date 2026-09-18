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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 18.09.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:28+0300

2026-09-18T09:28+0300

2026-09-18T09:28+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация