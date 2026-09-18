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Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте
Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте - 18.09.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте
Стороны конфликта Саудовской Аравии и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не хотят ничего слышать о переговорах и занимают... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:55+0300
2026-09-18T10:55+0300
мировая экономика
саудовская аравия
financial times
йемен
иран
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стороны конфликта Саудовской Аравии и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не хотят ничего слышать о переговорах и занимают выжидательную позицию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата."Ни одна из сторон сейчас не хочет слышать о переговорах... Все ждут, что произойдет в течение следующих двух недель", - заявил дипломат газете.Дипломат также рассказал газете, что Саудовская Аравия искала поддержки в регионе, но "ничего из этого, похоже, не работает".Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
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мировая экономика, саудовская аравия, financial times, йемен, иран
Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Financial Times, ЙЕМЕН, ИРАН
10:55 18.09.2026
 
Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте

Стороны конфликта Саудовской Аравии и хуситов не хотят ничего слышать о переговорах - FT

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стороны конфликта Саудовской Аравии и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не хотят ничего слышать о переговорах и занимают выжидательную позицию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.
"Ни одна из сторон сейчас не хочет слышать о переговорах... Все ждут, что произойдет в течение следующих двух недель", - заявил дипломат газете.
Дипломат также рассказал газете, что Саудовская Аравия искала поддержки в регионе, но "ничего из этого, похоже, не работает".
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
 
Мировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯFinancial TimesЙЕМЕНИРАН
 
 
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