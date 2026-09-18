https://1prime.ru/20260918/saudovskaya-873416967.html

Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте

Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте - 18.09.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия и хуситы заняли выжидательную позицию в конфликте

Стороны конфликта Саудовской Аравии и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не хотят ничего слышать о переговорах и занимают... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:55+0300

2026-09-18T10:55+0300

2026-09-18T10:55+0300

мировая экономика

саудовская аравия

financial times

йемен

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873416967.jpg?1789718125

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стороны конфликта Саудовской Аравии и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не хотят ничего слышать о переговорах и занимают выжидательную позицию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата."Ни одна из сторон сейчас не хочет слышать о переговорах... Все ждут, что произойдет в течение следующих двух недель", - заявил дипломат газете.Дипломат также рассказал газете, что Саудовская Аравия искала поддержки в регионе, но "ничего из этого, похоже, не работает".Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.

саудовская аравия

йемен

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, саудовская аравия, financial times, йемен, иран