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Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через СБП

Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через СБП - 18.09.2026, ПРАЙМ

Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через СБП

Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через Систему быстрых платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T07:18+0300

2026-09-18T07:18+0300

2026-09-18T07:18+0300

финансы

россия

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русский стандарт

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через Систему быстрых платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Летом 2026 доля покупок через СБП в общем количестве платежей по картам всех банков в эквайринговой сети "Русского стандарта" выросла до 48% с 34% летом 2025 года", - говорится там. При этом статистика показала, что россияне хоть и стали чаще совершать покупки через СБП, но на более низкие средние чеки. "Минувшим летом, согласно статистике банка, общее число покупок через СБП выросло на 40% относительно лета прошлого года. Средняя сумма такого платежа летом 2026 года снизилась до 985 рублей с 1447 рублей годом ранее", - уточнили в банке. "Платежи через СБП стали настолько неотъемлемой частью жизни, что сервис все чаще используют для небольших покупок - от приобретения различных мелочей на маркетплейсах до продуктов по дороге с работы домой", - отмечают аналитики. Минувшим летом среди популярных категорий трат в зависимости от количества покупок через СБП, по данным банка, оказались супермаркеты (средний чек на 494 рубля), быстрое питание (664 рубля) и маркетплейсы (1558 рублей). В рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" летом и весной 2026 года, а также летом 2025 года.

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финансы, россия, банки, русский стандарт