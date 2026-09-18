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Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, сообщил Патрушев - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, сообщил Патрушев
Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, сообщил Патрушев - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, сообщил Патрушев
Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, однако вылов сардины иваси идет ниже прогнозов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:18+0300
2026-09-18T14:18+0300
россия
дмитрий патрушев
рыба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, однако вылов сардины иваси идет ниже прогнозов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Не секрет, что второй год подряд у нас меняется видовой состав добываемых водных биоресурсов. В 2026 году ниже прогнозов подходы сардины иваси – значимого объекта нашего промысла. Но одновременно с этим растет объем добычи сельди", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Вице-премьер отметил, что повлиять на природные факторы нельзя, но Россия должна адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия. Кроме того, по его словам, следует продолжать развитие оперативного прогнозирования и промысловой разведки. "От точности и эффективности научной работы во многом зависит успех добычи в целом", - подчеркнул Патрушев.
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россия, дмитрий патрушев, рыба
РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, рыба
14:18 18.09.2026
 
Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, сообщил Патрушев

Вице-премьер Патрушев заявил, что Россия в 2026 году нарастила вылов сельди

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в 2026 году нарастила вылов сельди, однако вылов сардины иваси идет ниже прогнозов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Не секрет, что второй год подряд у нас меняется видовой состав добываемых водных биоресурсов. В 2026 году ниже прогнозов подходы сардины иваси – значимого объекта нашего промысла. Но одновременно с этим растет объем добычи сельди", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Вице-премьер отметил, что повлиять на природные факторы нельзя, но Россия должна адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия.
Кроме того, по его словам, следует продолжать развитие оперативного прогнозирования и промысловой разведки. "От точности и эффективности научной работы во многом зависит успех добычи в целом", - подчеркнул Патрушев.
 
РОССИЯДмитрий Патрушеврыба
 
 
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