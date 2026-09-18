https://1prime.ru/20260918/shiveluch-873410510.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километра - 18.09.2026, ПРАЙМ

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километра, пепловое облако сместилось к востоку от исполина,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T03:26+0300

2026-09-18T03:26+0300

2026-09-18T03:26+0300

камчатка

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километра, пепловое облако сместилось к востоку от исполина, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). "Взрыв поднял пепел на высоту до 5,5 километра над уровнем моря, пепловое облако сместилось к востоку от вулкана", - говорится в сообщении KVERT на официальном сайте. По данным вулканологов, взрыв произошел 18 сентября в 10.39 по местному времени (01.39 мск). Как сообщают ученые, эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается, сопровождается мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола растет новый блок лавы. Авиационный код опасности - оранжевый. В любой момент возможны выбросы пепла на высоту до 12 километров, что может угрожать международным и местным авиалиниям. Пепловое облако протянулось на 10 километров к востоку.

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камчатка